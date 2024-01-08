Триватимуть спроби розгойдати курс: що буде з доларом та євро протягом тижня

До 12 січня продовжуватимуться тенденції минулого тижня з розгойдування курсу валют на фоні напруги. Через це вартість долара та євро може дещо підскочити.

Що впливатиме на валюту

Аналітик Олексій Козирев у матеріалі для видання "Мінфін" розповів, що якщо котирування на міжбанку зросте, обмінники почнуть підвищувати вартість валюти. Так вони хочуть втримати різницю між міжбанком та готівковим ринком на рівні 1 – 1,5 гривні.

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Олексій Козирев Аналітик Якщо курси міжбанку та готівкового ринків активно зростатимуть, продовжиться і зростання обсягів покупок валюти громадянами на свої картки та тримісячні конверсійні депозити, як альтернативи покупкам готівкової валюти в обмінниках. Це дещо стримуватиме апетити власників обмінників щодо максимального збільшення курсів продажу валюти в пунктах обміну, але лише частково.

Також він додав, що для фінансистів ключовим залишиться рівень конкуренції та обсяг реального платоспроможного попиту з боку населення у конкретному регіоні. Там де конкуренція буде низька, обмінники значно більше підвищать вартість валюти.

Курс долара та євро

Козирев повідомив, що протягом 8 – 12 січня курс долара та євро може змінитися і продемонструвати тенденцію на зростання.

Готівковий долар:

У банках – від 38,20 до 40,05 гривні;

В обмінниках – від 38,30 до 40 гривень.

Готівкове євро: