Яким буде долар у 2024 році
У ефірі телемарафону банкір Андрій Пишний повідомив, що курс протягом нового року буде коливатися в залежності від впливу зовнішніх факторів, передає 24 Канал. Зокрема йдеться про сезонність та зміни всередині ринку.
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НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.
Пишний зазначив, що НБУ ставить собі за мету утримувати курсову стабільність та надалі популяризувати гривню. Однією з важливих змін у 2023 році він назвав перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.
Різниця між курсами була суттєва і це спричиняло нестабільність фінансового ринку. Саме тому НБУ активно боровся з утвореною множинністю.
Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності,
– зауважує Пишний
Банкір наголошує, що робити прогноз курсу зараз недоцільно, однак НБУ готується регулювати фінансовий ринок. Як і раніше, гривневі заощадження принесуть значний дохід, при цьому валютні депозити однаково залишаться прибутковими.