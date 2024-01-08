Яким буде долар у 2024 році

У ефірі телемарафону банкір Андрій Пишний повідомив, що курс протягом нового року буде коливатися в залежності від впливу зовнішніх факторів, передає 24 Канал. Зокрема йдеться про сезонність та зміни всередині ринку.

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Андрій Пишний Голова НБУ НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.

Пишний зазначив, що НБУ ставить собі за мету утримувати курсову стабільність та надалі популяризувати гривню. Однією з важливих змін у 2023 році він назвав перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.

Нагадаємо! Після початку повномасштабної війни, НБУ був змушений ввести фіксований курс. Спочатку долар коштував 20,2 гривні, а з липня 2022 року сягнув 36,6 гривні. Це. своєю чергою, спровокувало утворення множинності курсу, тобто його розділення на міжбанківський, офіційний, в обмінниках та на сірому ринку.

Різниця між курсами була суттєва і це спричиняло нестабільність фінансового ринку. Саме тому НБУ активно боровся з утвореною множинністю.

Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності,

– зауважує Пишний

Банкір наголошує, що робити прогноз курсу зараз недоцільно, однак НБУ готується регулювати фінансовий ринок. Як і раніше, гривневі заощадження принесуть значний дохід, при цьому валютні депозити однаково залишаться прибутковими.