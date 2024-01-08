Що дасть відстрочка пенсії

Законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію. У разі відстрочки пенсії на понад 6 років, основний розмір пенсійних виплат збільшиться на 54%.

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Відтак, про це те, чи можна звернутися за призначенням пенсії пізніше і як вплине це на розмір виплат – розповіла Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області – Наталія Рад.

Тим, хто отримав право на пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії,

– наголосила чиновник.

Наскільки збільшиться пенсія в такому випадку

У такому випадку, за призначення пенсії з відстрочкою, основний розмір пенсії збільшується наступним чином:

на 0,5% – у разі відстрочення виходу на пенсію терміном до 60 місяців , за кожний повний місяць страхового стажу;

, за кожний повний місяць страхового стажу; на 0,75% – у разі відстрочення виходу на пенсію терміном понад 60 місяців, за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Як розрахувати надбавку Наприклад, якщо людина вирішить відкласти вихід на пенсію на період менш як 60 місяців, то за кожен рік такої відстрочки – отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12 % (0,5 х 24) тощо.

Мінімальна пенсія у 2024 році

Пенсія в Україні зміниться. Відтак мінімальні пенсійні виплатизросли вже з 1 січня. Раніше сума становила 2 093 гривень. Втім зараз вона сягнула 2 361 гривні, а максимальна пенсія – 23 610 гривень.

Крім того, середня пенсійна виплата теж зросте. Якщо у 2023 році вона становила 5 311 гривень, то у 2024 році сягне до 6 тисяч гривень.