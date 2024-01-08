Каким будет доллар в 2024 году

В эфире телемарафона банкир Андрей Пышный сообщил, что курс в течение нового года будет колебаться под влиянием внешних факторов, передает 24 Канал. В частности, речь идет о сезонности и изменениях внутри рынка.

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Андрей Пышный Глава НБУ НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные сомнения.

Пышный отметил, что НБУ ставит своей целью удерживать курсовую стабильность и в дальнейшем популяризировать гривну. Одним из важных изменений в 2023 году он назвал переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.

Напомним! После начала полномасштабной войны НБУ был вынужден ввести фиксированный курс. Сначала доллар стоил 20,2 гривны, а с июля 2022 достиг 36,6 гривны. Это, в свою очередь, спровоцировало образование множественности курса, то есть его разделение на межбанковский, официальный, в обменниках и на сером рынке.

Разница между курсами была существенная и это влекло за собой нестабильность финансового рынка. Именно поэтому НБУ активно боролся с образовавшейся множественностью.

Если эта разница существенна, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что немаловажно, формировать ожидания стабильности,

– отмечает Пышный.

Банкир отмечает, что делать прогноз курса сейчас нецелесообразно, однако НБУ готовится регулировать финансовый рынок. По-прежнему гривневые сбережения принесут значительный доход, при этом валютные депозиты все равно останутся прибыльными.