Коливатиметься в межах 50 копійок: що буде з курсом валют у перші дні листопада

Вчора НБУ знизив облікову ставку до 16%, тобто на 4 відсоткових показники. Попри це на валютному ринку у перші дні листопада кардинальних змін не очікується.

Яким буде курс валют на початку листопада

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня на безготівковому ринку, як і протягом останніх 2 тижнів, щоденні коливання будуть на рівні 10 – 20 копійок максимум. Натомість офіційний курс долара перебуватиме у коридорі 36,4 – 36,7 гривні, а євро – 38,5 – 38,8 гривні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ На готівковому ринку ситуація буде дзеркальною та вельми подібною до другої половини жовтня: валютний коридор збережеться в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро (тобто різниця між безготівковим та готівковим курсами буде на рівні 1 – 1,5%). При цьому щоденні коливання, як і можливий спред будуть в межах 0,3 – 0,5 гривні.

"Безготівковий" спред між купівлею та продажем валюти не перевищуватиме 4 копійок.

Він наголосив, що останнім часом готівковий ринок став наближатися до безготівкового. Валютний ринок впевнився в можливості НБУ утримувати безготівковий курс в стабільному становищі, попри вільне курсоутворення.

Таким чином, після впровадження режиму "керованої гнучкості", який супроводжується потужними валютними інтервенціями, які коригують збільшення рівня попиту, на ринку валют спостерігатиметься стабільна та прогнозована ситуація. Ринок поступово не лише підлаштовується під нові реалії, а "звикає" до них,

– додав Лєсовий.

На його думку, нині немає жодних економічних передумов для стрімкої зміни на валютному ринку.

Курс валют 27 жовтня

Протягом доби курс долара та євро значно опустився в ціні. Наприклад найбільше долар впав в обмінниках на 6 – 17 копійок, тоді як купівля євро опустилася на 59 копійок. Також європейська валюта суттєво впала у банках, на 10 копійок.

Курс долара:

У банках: купівля – 37,57 гривні, продаж – 38,10 гривні;

купівля – 37,57 гривні, продаж – 38,10 гривні; В обмінниках: купівля – 37,47 гривні, продаж – 38,03 гривні;

купівля – 37,47 гривні, продаж – 38,03 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,85 гривні, продаж – 37,96 гривні.

Курс євро:

У банках: купівля – 39,90 гривень, продаж – 40,60 гривні;

купівля – 39,90 гривень, продаж – 40,60 гривні; В обмінниках: купівля – 39,90 гривні, продаж – 40,50 гривень;

купівля – 39,90 гривні, продаж – 40,50 гривень; На чорному ринку: купівля – 40,15 гривні, продаж – 40,35 гривні.