Валютний штиль: яким буде курс долара та євро на початку червня

Курс валют обіцяє бути у стабільних коливаннях на наступному тижні. Проте ближче до осені гривня може почати знову рости.

Яким буде курс з 5 по 11 червня

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що курс валют на наступному тижні буде стабільним. Він розповів для 24 Каналу що коливання в ціні будуть в районі 0,5 гривні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ На готівковому валютному ринку збережеться досить стабільна і прогнозована ситуація: курс долара перебуватиме в межах 37 – 38 гривень, а євро – 40 – 41 гривень. Власне такий курсовий діапазон спостерігається впродовж останніх кількох тижнів. Крім того, щоденні коливання курсів будуть незначними: на прикладі початку місяця, можемо припустити, що вони становитимуть в середньому 0,3 – 0,5 гривень.

Також він додав, що спред становитиме до 0,3 гривні за 1 долар та 0,5 гривень за 1 євро. На його думку, уніфікація курсів – це перший крок до повернення гнучкого курсу, зняття частки валютних обмежень тощо.

Наступний тиждень курс валют передуватиме під впливом декількох чинників:

наповнення бюджету за рахунок експортних надходжень, внутрішніх податків, а також макрофіну;

балансу пропозиції й попиту на готівкову валюту.

Прогнози щодо курсу валют до осені

Банкір припускає, що з огляду на вдосконалену стратегію НБУ "Фінансова фортеця України" особливо, що стосується мети "стійкої гривні", що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового наближення курсу в обмінниках до офіційного.

Принаймні грамотна і зважена політика регулятора, яка поміж іншим почасти ґрунтується на взятих зобов’язаннях перед МВФ (чотирирічна програма співпраці з виділенням 15,6 мільярда доларів), буде спрямована на зменшення міжкурсової різниці (вірогідно, до "возз’єднання" з теперішніх 2 – 2,5%, різниця між офіційним курсом і курсом обмінників може ще більше скоротитися – до 1 – 1,5%),

– пояснив Лєсовий.

Який курс валют 1 червня

Курс в обмінниках:

Долар: купівля – 37,30 гривні, продаж – за 37,47 гривні;

купівля – 37,30 гривні, продаж – за 37,47 гривні; Євро: купівля – 40,26 гривні, продаж – 40,49 гривні.

Курс в банках:

Долар: купівля – 37,55 гривні, продаж – за 37,15 гривні;

купівля – 37,55 гривні, продаж – за 37,15 гривні; Євро: купівля – 40 гривень, продаж – 40,11 гривні.

Курс на чорному ринку: