Каким будет курс с 5 по 11 июня
Банкир Тарас Лесовой считает, что курс валют на следующей неделе будет стабильным. Он рассказал для 24 Канала что колебания в цене будут в районе 0,5 гривны.
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На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация: курс доллара будет находиться в пределах 37 – 38 гривен, а евро – 40 – 41 гривен. Собственно такой курсовой диапазон наблюдается за последние несколько недель. Кроме того, ежедневные колебания курсов будут незначительными: на примере начала месяца можем предположить, что они составят в среднем 0,3 – 0,5 гривен.
Также он добавил, что спред будет составлять до 0,3 гривны за 1 доллар и 0,5 гривен за 1 евро. По его мнению, унификация курсов – это первый шаг к возврату гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.
Следующая неделя курс валют будет предшествовать под влиянием нескольких факторов:
- наполнение бюджета за счет экспортных поступлений, внутренних налогов, а также макрофина;
- баланса предложения и спроса на наличную валюту
Прогнозы по курсу валют к осени
Банкир предполагает, что с учетом усовершенствованной стратегии НБУ "Финансовая крепость Украины" особенно, что касается цели "устойчивой гривны", что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного приближения курса в обменниках к официальному.
По крайней мере, грамотная и взвешенная политика регулятора, которая среди прочего отчасти основывается на взятых обязательствах перед МВФ (четырехлетняя программа сотрудничества с выделением 15,6 миллиарда долларов), будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы (вероятно, к "воссоединению" из нынешних 2 – 2,5%, разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться – до 1 – 1,5%),
– объяснил Лесной.
Какой курс валют 1 июня
Курс в обменниках :
- Доллар: покупка – 37,30 гривны, продажа – за 37,47 гривны;
- Евро: покупка – 40,26 гривны, продажа – 40,49 гривны.
Курс в банках:
- Доллар: покупка – 37,55 гривны, продажа – за 37,15 гривны;
- Евро: покупка – 40 гривен, продажа – 40,11 гривны.
Курс на черном рынке:
- Доллар: покупка – 37,35 гривны, продажа – за 37,45 гривны;
- Евро: покупка – 40,26 гривны, продажа – 40,45 гривны.