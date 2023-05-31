Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,20 гривны (+10 копеек против 30 мая), а купить за 37,55 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,10 гривны (без изменений), а продают в среднем по 40,60 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,96 гривны (без изменений), а продают – за 37,55 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,93 гривны (-23 копейки), а продажа – 40,53 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,41 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,50 гривны (+1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 40,38 гривны (-2 копейки), а продают за 40,55 гривны (без изменений).

Будет ли курс в июне стабильным

Эксперты прогнозируют, что в июне существенных изменений на наличном рынке валюты не будет, а значит, курс будет находиться на уровне 37–38 гривен за доллар.

Однако вызвать панику на рынке все же возможно, говорит эксперт Александр Хмелевский. На это повлияет:

обострение боевых действий;

вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.

Александр Хмелевский Экономический эксперт, кандидат экономических наук Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37–38 грн за доллар.

Кстати, осенью ситуация может измениться, если дефицит внешней торговли продолжит увеличиваться, а поступления от международных партнеров будут сокращаться. Тогда НБУ будет вынужден ослабить официальный курс гривны.

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