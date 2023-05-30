Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 30 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,10 гривны (-15 копеек против 29 мая), а купить за 37,55 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,10 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 40,70 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,96 гривны (-16 копеек), а продают – за 37,55 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,02 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,55 гривны (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,40 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,49 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 40,40 гривны (-2 копейки), а продают за 40,55 гривны (-3 копейки).
Что будет с курсом этой недели
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что доллар в течение текущей недели будет находиться в пределах от 37,2 гривны до 37,8 гривны.
Предпосылками может стать переходная дата (окончание мая – начало июня), а также высокий сезон выплат зарплат.
Правда, стратегически сейчас нет предпосылок для подорожания доллара, поэтому возможные колебания скорее всего будут кратковременными