Каким будет курс
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в течение текущей недели наличный курс доллара в Украине будет находиться в пределах от 37,2 гривны до 37,8 гривны.
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При этом она подчеркнула: с 29 мая по 4 июня "спекулятивно настроенные участники рынка" могут попробовать повысить стоимость доллара. Предпосылки для этого:
- переходная дата (окончание мая – начало июня);
- высокий сезон выплат зарплат (чаще всего оплату труда украинцев производят именно в период смены месяцев).
Правда, стратегически сейчас нет предпосылок для подорожания доллара, поэтому возможные колебания скорее всего будут кратковременными
Украинцы продают валюту
В то же время, отметила банкир, украинцы начали продавать купленные ранее и размещенные на депозитах доллары. Причина – постепенное укрепление гривны в последние недели.
Сейчас гораздо выгоднее разместить гривневый вклад под высокие проценты,
– объясняет Золотько.
Рынок стабилен
В целом же, констатирует банкир, разница сделок купли-продажи иностранной валюты населением стабилизировалась и составляет в среднем около 3 миллионов долларов в неделю. Что свидетельствует о сбалансированность рынка.
Правда, отмечает она, такие результаты достигаются в основном путем безналичных операций. Уже три недели подряд украинцы таким образом "стабильно продают валюты больше, чем покупают".
Причина этого явления, объясняет Золотько, заключается в значительном снижении интереса к приобретению валюты в банках с размещением на трехмесячном депозите.
Этот инструмент уже не пользуется популярностью из-за приближения наличного курса к стоимости валюты с размещением на депозитах,
– констатирует она.
Какой сегодня курс
- Утром 29 мая банки продавали доллар по 37,65 гривны, а покупали по 37,25 гривны.
- Обменники – по 37,51 гривны и 37,2 гривны соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 37,35 грн в покупке и 37,48 грн в продаже.