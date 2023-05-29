Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 29 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,25 гривны (+10 копеек против 26 мая), а купить за 37,65 гривны (+5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,15 гривны (-12 копеек), а продают в среднем по 40,75 гривны (-9 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,20 гривны (-11 копеек), а продают – за 37,51 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,18 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,58 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,48 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают по 40,42 гривны (-13 копеек), а продают за 40,58 гривны (-14 копеек).
Курс в июне на уровне официального: возможно ли такое
В комментарии 24 Каналу руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в июне ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и не будет отличаться от майской.
В то же время эксперт предполагает, что наличный курс может упасть и ниже официального уровня. Такая вероятность минимальна, а если она возникнет, продлится недолго.
На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,
– добавил Паращий.