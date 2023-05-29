Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 29 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,25 гривні (+10 копійок проти 26 травня), а купити за 37,65 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,15 гривні (-12 копійок), а продають в середньому за 40,75 гривні (-9 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (-11 копійок), а продають – за 37,51 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,18 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,58 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,48 гривні (-10 копійок).
- Євро купують по 40,42 гривні (-13 копійок), а продають за 40,58 гривні (-14 копійок).
Курс в червні на рівні офіційного: чи можливе таке
У коментарі 24 Каналу керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що у червні ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною та не відрізнятиметься від травневої.
Водночас експерт припускає, що готівковий курс може впасти й нижче офіційного рівня. Така ймовірність мінімальна, а якщо вона виникне, то триватиме недовго.
На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,
– додав Паращій.