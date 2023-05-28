Курс стабільний

Як розповів 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса, похитнути поточну стабільність курсу можуть лише фактори, що збільшать попит чи пропозицію на ринку. Однак нині нема підстав говорити про їхнє потенційне виникнення.

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Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Зараз все стабільно. Однак якщо з'являться фактори, що збільшать попит чи пропозицію, зможемо побачити якісь зміни. Втім, потенційних передумов для цього зараз нема.

Чи впаде готівковий курс нижче офіційного

При цьому експерт зазначив: у червні готівковий курс не впаде нижче офіційного. Так само не буде їхнього урівняння.

Навряд чи варто цього очікувати. Готівковий курс і так близько підійшов до офіційного,

– каже Фурса.

Яким курс буде в червні

Зі свого боку керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі 24 Каналу зазначив: протягом червня готівковий курс коливатиметься в межах 37 гривень за долар. Коридор же цих коливань, за його очікуваннями, складатиме 50 копійок – як на зростання, так і на зниження.

Він зауважує: стабільність на ринку забезпечуватимуть:

сталий приплив валюти від фінансових партнерів України;

продовження фінансової та військової допомоги країні;

стабільне зростання золотовалютних резервів;

високий рівень експорту.

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