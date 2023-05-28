Курс стабилен

Как рассказал 24 Каналу Инвестиционный банкир Сергей Фурса, пошатнуть текущую стабильность курса могут только факторы, которые увеличат спрос или предложение на рынке. Однако сейчас нет оснований говорить об их потенциальном возникновении.

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Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сейчас все стабильно. Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет.

Упадет ли наличный курс ниже официального

При этом эксперт отметил: в июне наличный курс не упадет ниже официального. Так же не будет их уравнения.

Вряд ли этого стоит ожидать. Наличный курс и так близко подошел к официальному,

– говорит Фурса.

Каким курс будет в июне

Со своей стороны руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий в комментарии 24 Каналу отметил: в течение июня наличный курс будет колебаться в пределах 37 гривен за доллар. Коридор же этих колебаний, по его ожиданиям, будет составлять 50 копеек – как на рост, так и снижение.

Он замечает: стабильность на рынке будут обеспечивать:

постоянный приток валюты от финансовых партнеров Украины;

продолжение финансовой и военной помощи стране;

стабильный рост золотовалютных резервов;

высокий уровень экспорта.

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