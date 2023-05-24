Як події на фронті відбиваються на курсі

Позитивні для України зміни на фронті майже напевно не відіб'ються на курсі. Про це у коментарі 24 Каналу розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

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На противагу цьому ті чи інші негативні військові явища можуть здійснювати тиск на гривню – адже настрої українців погіршаться. Втім, зазначив експерт, нині не проглядається жодних тенденцій, що могли б суттєво вплинути на курс.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Події на фронті мають психологічний ефект. Якщо будуть позитивні, то, скоріш за все, жодних змін на валютному ринку не буде. Якщо реалізовуватимуться якісь ризики, то настрої та очікування українців можуть погіршитися – і це може тиснути на гривню. Але поки що – принаймні, в горизонті місяця – ми не бачимо якихось серйозних подій, що могли б справити ефект на курс

Яким буде курс в червні

Водночас експерт зазначив: у червні ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною та не відрізнятиметься від травневої. Курс перебуватиме на рівні від 36,5 до 37,5 гривні.

Втім, Паращій все ж визнає: можливість того, що готівковий курс не лише зрівняється з офіційним, а й впаде ниже його рівня, є. Хоча й мінімальна. Понад те, якщо така ситуація і виникне, то триватиме дуже недовго.

На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,

– пояснив він.

Який сьогодні курс