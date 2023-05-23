Яка стратегія НБУ

Загалом НБУ виділив два напрямки на яких буде сфокусована увага установи: спротив російській агресії та відновлення країни.

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"фокус спротиву" – короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності у фінансовій системі та економіці загалом. Вони включають застосування інструментів для контролю над інфляцією та курсом національної валюти, підтримання банківської системи тощо;

– короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності у фінансовій системі та економіці загалом. Вони включають застосування інструментів для контролю над інфляцією та курсом національної валюти, підтримання банківської системи тощо; "фокус відновлення" – середньострокові заходи для запуску перетворень, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки. Наприклад: зниження бюрократичних бар'єрів, підвищення прозорості та конкурентності середовища, залучення інвестицій тощо.

Першою сходинкою до реалізації "фокусу спротиву" є зміцнення гривні та недопущення різниці понад 5% між готівковим та офіційним курсом.

Ціль передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".

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