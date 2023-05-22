НБУ пом'якшив валютні обмеження
Відтепер страхові виплати та повернення страхових платежів можна здійснювати на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування, укладеними після початку повномасштабного вторгнення, зокрема за наявності відповідних судових рішень.
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Також з 20 травня набрало чинності рішення про розблокування валютних операцій з оплати страховиками членських внесків у міжнародні організації та міжнародні об'єднання страховиків.
Щоб отримати відсотки за ОВДП після 1 квітня 2023 року потрібно мати 90 календарних днів поспіль мінімального безперервного терміну володіння інвестором ОВДП.
Українці зберігають в банках майже 1 трильйон гривень
- Майже третина українців зберігає свої гроші в ПриватБанку – 336,8 мільярда гривень. На другому місці – з великим відривом, – Ощадбанк, 169,5 мільярда гривень.
- В перших десяти банках рейтингу НБУ українці зберігають левову частину своїх коштів – 823 мільярдів гривень.
- Однак в жодній іншій установі, крім ПриватБанку та Ощадбанку, не зберігається більш ніж 100 мільярдів гривень.