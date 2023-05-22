НБУ пом'якшив валютні обмеження

Відтепер страхові виплати та повернення страхових платежів можна здійснювати на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування, укладеними після початку повномасштабного вторгнення, зокрема за наявності відповідних судових рішень.

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Також з 20 травня набрало чинності рішення про розблокування валютних операцій з оплати страховиками членських внесків у міжнародні організації та міжнародні об'єднання страховиків.

Наприклад, Моторне страхове бюро України теж зможе сплачувати членські внески до Ради Бюро Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

Щоб отримати відсотки за ОВДП після 1 квітня 2023 року потрібно мати 90 календарних днів поспіль мінімального безперервного терміну володіння інвестором ОВДП.

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