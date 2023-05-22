НБУ смягчил валютные ограничения

Теперь страховые выплаты и возврат страховых платежей можно осуществлять в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования, заключенным после начала полномасштабного вторжения, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.

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Также с 20 мая вступило в силу решение о разблокировании валютных операций по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков.

Например, Моторное страховое бюро Украины тоже сможет уплачивать членские взносы в Совет Бюро Международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта".

Чтобы получить проценты по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, нужно иметь 90 календарных дней подряд минимального непрерывного срока владения инвестором ОВГЗ.

Украинцы хранят в банках почти 1 триллион гривен