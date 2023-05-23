Какая стратегия НБУ
В целом НБУ выделил два направления, на которых будет сфокусировано внимание учреждения: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.
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- "фокус сопротивления" – краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности в финансовой системе и экономике в целом. Они включают в себя применение инструментов для контроля за инфляцией и курсом национальной валюты, поддержки банковской системы и т.п.;
- "фокус восстановления" – среднесрочные меры по запуску преобразований, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики. Например: снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности и конкурентности среды, привлечение инвестиций и т.д.
Первая ступень к реализации "фокуса сопротивления" - укрепление гривны и недопущение разницы более 5% между наличным и официальным курсом.
Цель предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".
НБУ смягчил валютные ограничения и урегулировал ОВГЗ
- Теперь страховые выплаты и возврат страховых платежей можно осуществлять в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования, заключенным после начала полномасштабного вторжения.
- Также с 20 мая вступило в силу решение о разблокировании валютных операций по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков.
- Чтобы получить проценты по ОВГЗ после 1 апреля 2023 нужно иметь 90 календарных дней подряд минимального непрерывного срока владения инвестором ОВГЗ.