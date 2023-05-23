Какая стратегия НБУ

В целом НБУ выделил два направления, на которых будет сфокусировано внимание учреждения: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

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"фокус сопротивления" – краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности в финансовой системе и экономике в целом. Они включают в себя применение инструментов для контроля за инфляцией и курсом национальной валюты, поддержки банковской системы и т.п.;

– краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности в финансовой системе и экономике в целом. Они включают в себя применение инструментов для контроля за инфляцией и курсом национальной валюты, поддержки банковской системы и т.п.; "фокус восстановления" – среднесрочные меры по запуску преобразований, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики. Например: снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности и конкурентности среды, привлечение инвестиций и т.д.

Первая ступень к реализации "фокуса сопротивления" - укрепление гривны и недопущение разницы более 5% между наличным и официальным курсом.

Цель предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".

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