Украинцы выводят валюту из депозитов
Средства населения в иностранной валюте в банках, выросли на 4,3%, что стимулировало активный рост срочных вкладов – на 13%, за первый квартал 2023 года.
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Такой динамике способствовала покупка валюты с зачислением на депозит. Этим инструментом сформировано около трети новых депозитов,
– говорится в обзоре.
В первые два месяца 2023 наблюдалось активное наращивание средств в банках, после чего темпы начали замедляться и в апреле вообще пошли на спад.
Теперь население покупает валюту в банках по близкому официальному курсу 36,6 гривны. Однако в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, и эти сделки стали неинтересными.
Украинцы хранят в банках почти 1 триллион гривен
- Почти треть украинцев сохраняет свои деньги в ПриватБанке – 336,8 миллиарда гривен. На втором месте – с большим отрывом – Ощадбанк, 169,5 миллиарда гривен.;
- В первых десяти банках рейтинга НБУ украинцы хранят львиную часть своих средств – 823 миллиарда гривен.
- Однако ни в одном другом учреждении, кроме ПриватБанка и Сбербанка, не хранится более 100 миллиардов гривен.