Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,10 гривні (-15 копійок проти 29 травня), а купити за 37,55 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 40,70 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,96 гривні (-16 копійок), а продають – за 37,55 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,02 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,55 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,40 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,49 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 40,40 гривні (-2 копійки), а продають за 40,55 гривні (-3 копійки).

Що буде з курсом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що долар протягом поточного тижня перебуватиме в межах від 37,2 гривні до 37,8 гривні.

Зверніть увагу, що банкірка попереджає про те, що з 29 травня по 4 червня "спекулятивно налаштовані учасники ринку" можуть спробувати підвищити вартість долара.

Передумовами для цього може стати перехідна дата (закінчення травня – початок червня), а також високий сезон виплат зарплат.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щоправда, стратегічно зараз немає передумов для подорожчання долара, тому можливі коливання скоріш за все будуть короткочасними

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