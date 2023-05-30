Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 30 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,10 гривні (-15 копійок проти 29 травня), а купити за 37,55 гривні (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 40,70 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 36,96 гривні (-16 копійок), а продають – за 37,55 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,02 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,55 гривні (+3 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,40 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,49 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 40,40 гривні (-2 копійки), а продають за 40,55 гривні (-3 копійки).
Що буде з курсом цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що долар протягом поточного тижня перебуватиме в межах від 37,2 гривні до 37,8 гривні.
Передумовами для цього може стати перехідна дата (закінчення травня – початок червня), а також високий сезон виплат зарплат.
Щоправда, стратегічно зараз немає передумов для подорожчання долара, тому можливі коливання скоріш за все будуть короткочасними