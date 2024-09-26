Усе досить прогнозовано: чого чекати від курсу валют на початку жовтня

Протягом наступного тижня курс валют буде цілком прогнозованим. Він коливатиметься у чітко встановлених межах.

Курс валют у жовтні

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на початку жовтня загальна кон’юнктура валютного ринку не зазнає істотних змін.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ З одного боку всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною "системою" і відповідно до режиму "керованої гнучкості" – часті, подекуди щоденні курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі "коридори" коливань. А з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.

Загалом всі валютні зміни не становитимуть загрози для ринку, що збереже вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора, коли виникатиме така необхідність.

Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою,

– сказав він.

Основні курсові показники у жовтні