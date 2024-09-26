Усе досить прогнозовано: чого чекати від курсу валют на початку жовтня
26 вересня 2024, 18:21Читать новость на русском
Протягом наступного тижня курс валют буде цілком прогнозованим. Він коливатиметься у чітко встановлених межах.
Курс валют у жовтні
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на початку жовтня загальна кон’юнктура валютного ринку не зазнає істотних змін.
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З одного боку всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною "системою" і відповідно до режиму "керованої гнучкості" – часті, подекуди щоденні курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі "коридори" коливань. А з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.
Загалом всі валютні зміни не становитимуть загрози для ринку, що збереже вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора, коли виникатиме така необхідність.
Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою,
– сказав він.
Основні курсові показники у жовтні
- Коридори валютних коливань: 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.