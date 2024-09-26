Курс валют в октябре
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в начале октября общая конъюнктура валютного рынка не претерпит существенных изменений.
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С одной стороны все колебания будут происходить согласно устоявшейся "системе" и в соответствии с режимом "управляемой гибкости" – частые, иногда ежедневные курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, что не будут пересекать допустимые "коридоры" колебаний. А с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.
В целом все валютные изменения не будут представлять угрозы для рынка, что сохранит свободное курсообразование при точечном вмешательстве регулятора, когда будет возникать такая необходимость.
Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября. Иными словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой,
– сказал он.
Основные курсовые показатели в октябре
- Коридоры валютных колебаний: 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.