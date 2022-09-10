Що буде з курсом долара найближчим часом: прогноз банкіра

Днями різко зріс курс долара. Експерти кажуть, що причина технічна – виникла проблема з наявністю валюти в обмінниках. До того ж, економічна ситуація в умовах війни може змінюватися чи не щотижня. Що буде з курсом доларадо кінця року – читайте прогноз експерта у статті.

Про це 24 каналу розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. Він вважає, що Нацбанк мав покроково вчинити девальвацію гривні, а не так різко.

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Адже на початку війни вона була зафіксована на рівні 29,25 за долар, а близько місяця тому НБУ визначив офіційний курс – 36,56 гривні за долар.

Банкір зазначив, що ринок на таке рішення Нацбанку відреагував автоматично. Тобто якщо гривня до долару коштувала 29,25, а курс в обмінниках був 36, то як тільки НБУ підняв курс до 36, в обмінниках він став 40-41 гривні за долар.

Що це означає? В нас триває війна, економіка та надходження податків в Україні є недостатніми для витрат з держбюджету. Тому в таких екстраумовах уряд звертається до Нацбанку з проханням емісії – друк грошей. Як це відбувається – уряд випускає цінні папери, а нацбанк їх купує. Станом на сьогодні це великі цифри,

– зазначив Дубас.

Але, за його словами, тут є важливий момент – якби не зовнішньо-фінансова допомога від партнерів, то курс гривні до долара міг би вже бути 3-значним. "І ці обсяги зростають, транш цього місяця був більшим, ніж нам було потрібно", – додав банкір.

Він каже, що це означає одне – наші західні партнери розуміють ситуацію з економікою воюючої країни і підтримують її.

"Бо зброя – зброєю, але якби в нас курс був захмарний, були б проблеми з виплатою зарплат та несплата пенсій, то це теж був би деструктивний фактор. І не знати, що гірше повпливало б на Україну – фактор війни чи економіки", – наголосив експерт.

Що буде з курсом долара

Банкір зазначив, що зараз ситуація з економікою нормальна. А за прогнозами експертів, до кінця року готівковий курс залишиться на тій позиції – 40 чи 41 гривні за долар.

Але все буде залежати від того, як ми просуватимемося на фронті і чи продовжуватиметься фінансова підтримка українській економіці. Якщо це буде, то ми можемо сміливо розраховувати на те, що показники на обмінниках будуть такими ж до кінця року,

– пояснив Дубас.

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