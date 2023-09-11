Яким буде курс валют в середині вересня: чи варто зараз купувати долари
На початку минулого тижня на готівковому ринку встановився тренд на зміцнення гривні. Поки що фінансовий сектор шукає баланс, тому протягом цього тижня очікуються відчутні коливання курсу.
Яким буде долар в середині вересня
Підвищений попит на іноземну валюту з боку українців призвів до помірного зростання курсу у другій половині минулого тижня. Національний банк продовжує фіксувати суттєве перевищення попиту над пропозицією на іноземну валюту з боку населення, про це розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько.
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Вартість американського долару знизилася до 37,7–37,8 гривні за долар.
Золотько каже, що протягом минулого тижня українці щодня купували на 10–14 мільйонів доларів більше, ніж продавали. Це доволі сильний дисбаланс, особливо зважаючи на той факт, що майже впродовж всього літа фіксувався зворотній тренд.
На думку банкірки, причини такого ажіотажу здебільшого знаходяться в зоні психологічних чинників. У міру наближення осені та посилення побоювань відносно енергетичної безпеки взимку пожвавлюється попит на іноземну валюту – як інструменту збереження, так і як ресурсу для закупівлі специфічного енергетичного обладнання, в тому числі приватними імпортерами.
Протягом минулого тижня банки продовжували запускати продаж безготівкової валюти в межах ліміту 50 тисяч гривень місяць за зниженим курсом. За тиждень до переліку фінустанов, що пропонують такий сервіс, приєдналися ще 5 банків. Це підсилює тиск на готівковий ринок та змушує його коригувати вартість готівкової валюти.
Протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах 37,5–38,1 гривні за долар,
– прогнозує Золотько
Відтак вже у минулі вихідні курс у готівковому сегменті почав плавно знижуватися. Стратегічно, є всі передумови для поступового зниження вартості валюти на готівковому ринку.