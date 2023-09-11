Каким будет курс валют в середине сентября: стоит ли сейчас покупать доллары

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Стоимость американского доллара снизилась до 37,7 – 37,8 гривны за доллар.

Золотько говорит, что на прошлой неделе украинцы ежедневно покупали на 10 – 14 миллионов долларов больше, чем продавали. Это довольно сильный дисбаланс, особенно ввиду того, что почти на протяжении всего лета фиксировался обратный тренд.

По мнению банкира, причины такого ажиотажа в основном находятся в зоне психологических факторов. По мере приближения осени и усиления опасений по энергетической безопасности зимой оживляется спрос на иностранную валюту как в качестве инструмента хранения, так и ресурса для закупки специфического энергетического оборудования, в том числе частными импортерами.

В течение прошлой недели банки продолжали запускать продажу безналичной валюты в пределах лимита 50 тысяч гривен в месяц по сниженному курсу. За неделю к перечню предлагающих такой сервис финучреждений присоединились еще 5 банков. Это усиливает давление на наличный рынок и заставляет его корректировать стоимость наличной валюты.

В течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Следовательно, уже в прошлые выходные курс в наличном сегменте начал плавно снижаться. Стратегически есть все предпосылки для постепенного снижения стоимости валюты на наличном рынке.