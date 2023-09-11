Каким будет курс валют в середине сентября: стоит ли сейчас покупать доллары
В начале прошлой недели на наличном рынке установился тренд по укреплению гривны. Пока финансовый сектор ищет баланс, поэтому в течение этой недели ожидаются ощутимые колебания курса.
Каким будет доллар в середине сентября
Повышенный спрос на иностранную валюту со стороны украинцев привел к умеренному росту курса во второй половине прошлой недели. Национальный банк продолжает фиксировать существенное превышение спроса на предложение на иностранную валюту со стороны населения, об этом рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
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Стоимость американского доллара снизилась до 37,7 – 37,8 гривны за доллар.
Золотько говорит, что на прошлой неделе украинцы ежедневно покупали на 10 – 14 миллионов долларов больше, чем продавали. Это довольно сильный дисбаланс, особенно ввиду того, что почти на протяжении всего лета фиксировался обратный тренд.
По мнению банкира, причины такого ажиотажа в основном находятся в зоне психологических факторов. По мере приближения осени и усиления опасений по энергетической безопасности зимой оживляется спрос на иностранную валюту как в качестве инструмента хранения, так и ресурса для закупки специфического энергетического оборудования, в том числе частными импортерами.
В течение прошлой недели банки продолжали запускать продажу безналичной валюты в пределах лимита 50 тысяч гривен в месяц по сниженному курсу. За неделю к перечню предлагающих такой сервис финучреждений присоединились еще 5 банков. Это усиливает давление на наличный рынок и заставляет его корректировать стоимость наличной валюты.
В течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар,
– прогнозирует Золотько.
Следовательно, уже в прошлые выходные курс в наличном сегменте начал плавно снижаться. Стратегически есть все предпосылки для постепенного снижения стоимости валюты на наличном рынке.