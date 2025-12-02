Попит на валюту росте, а пропозиція падає: чи втримає курс НБУ на старті зими

Минулого тижня, у період з 24 по 28 листопада, курс гривні до долара рухався в досить вузькому діапазоні. Хоча спостерігалися короткі коливання, але різкої тенденції не сформувалось.

Яким був курс валют минулого тижня?

Загалом за минулий тиждень гривня зміцнилася приблизно на 0,18% від початкового рівня, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

Офіційні курси НБУ були такими:

понеділок, 24 листопада – 42,26 гривні за долар;

вівторок, 25 листопада – 42,37 гривні за долар;

середа, 26 листопада – 42,40 гривні за долар;

четвер, 27 листопада – 42,29 гривні за долар;

п'ятниця, 28 листопада – 42,19 гривні за долар.

Водночас у касах банків середні курси купівлі-продажу у другій половині тижня почали падати:

у понеділок і середу трималися на рівні 42,07 – 42,65 гривні за долар;

від середи почали поступовий спад до 42,01 – 42,56 гривні за долар.

У четвер купівля валюти уперше за тиждень опустилася нижче 42 гривень за долар – у середньому 41,97 – 42,50 гривень за долар – і втримала такі ж показники у п'ятницю.

Отже, у другій половині тижня ринок пройшов помірну корекцію — курси поступово знижувалися й наприкінці тижня закріпилися на трохи нижчому рівні,

– зауважила Золотько.

Разом з тим на міжбанку минулий тиждень, за словами Золотько, відзначився короткими внутрішньоденними коливаннями:

у понеділок ринок відкрився на рівні 42,26 гривні за долар;

у п’ятницю ввечері закрився на показнику 42,24 гривні за долар.

Зауважте! Протягом тижня діапазон між максимумом і мінімумом був близько 36 копійок (42,49 – 42,13 гривні за долар), а чиста зміна від початку до кінця тижня склала всього 2 копійки, або близько 0,06%, тобто фактично без змін.

Які ризики є для валютного ринку?

Водночас минулого тижня обсяг валютних інтервенцій був значно більшим порівняно з останніми місяцями – 963,29 мільйона доларів Це, як говорить банкірка, майже на половину (48,7%) більше, ніж тижнем до того.

Востаннє обсяг цих інтервенцій перевищував 900 мільйонів доларів ще у липні 2025 року.

Ганна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Це вказує на підвищений тиск на ринку: наприкінці місяця зазвичай зростають корпоративні розрахунки – імпортні платежі та виплати за зовнішніми зобов’язаннями – що підвищує попит на валюту. Одночасно нерівномірні експортні надходження і коливання світових цін скорочують природну пропозицію валюти, а поведінка учасників ринку додає волатильності.

Окрім того, як говорить банкірка, тимчасові коливання ліквідності в банківській системі та зовнішні ризики можуть швидко підсилити тиск на курс. Тому регулятору доводиться втручатися, аби згладити коливання і підтримати стабільність.

Золотько прогнозує два варіанти розвитку подій на валютному ринку на початку грудня:

Якщо зовнішні надходження залишаться стабільними, а НБУ триматиме баланс інструментами, перший тиждень зими пройде без значних потрясінь ;

Однак якщо з’явиться сукупність негативних шоків, таких як сезонні платежі та падіння експорту, або ескалація ризиків, тоді ринок може показати помірне ослаблення.

Варто знати! Станом на ранок 2 грудня купівля долара в банках коштувала в середньому по 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні. Тоді як, купівля євро відбувалася по 48,90 гривні, а продаж – по 49,52 гривні. передає "Мінфін",

Що буде з курсом наприкінці року?