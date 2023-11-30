Курс валют взимку: як зміниться долар з 1 грудня

Протягом листопада регулятор вів досить гнучку "гру", що виявилося в частих, але незначних змінах курсів. У грудні ситуація може докорінно змінитися.

Яким буде курс на початку грудня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що обсяги валютних "вливань" у листопаді на міжбанк залежали переважно від динаміки попиту. Відтак ледь не щодня на ринку спостерігалася різновекторна поведінка курсів. Однак це не вилилося у щось "недобре" для ринку: курсові коливання не призвели до різких злетів чи падінь.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За всіма ознаками з 4 по 10 грудня загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться: на міжбанку поточні коливання, як і протягом останніх кількох тижнів будуть в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу збережеться на мінімальному рівні – до 0,1 гривень.

Банкір вважає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме переважно від 3 факторів:

співвідношення попиту та пропозиції,

тактичних дій НБУ на міжбанку, які полягатимуть в частоті та обсягах валютних інтервенцій;

стратегічних "запасів" валюти регулятора, від яких залежатиме потенціал можливих інтервенцій в необхідному обсязі.

Ситуація на готівковому ринку

Своєю чергою готівковий ринок реагував на будь-які зміни міжбанку відповідним чином. З додаванням до курсу міжбанку ще 1 – 1,5% відбувалося поступове скорочення різниці з безготівковим курсом. Лєсовий зазначає, що це відповідає тактиці НБУ.

На готівковому ринку очікується, що поточні (щоденні) курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу перебуватиме в межах 0,3 – 0,5 гривень. І загальний курсовий коридор не зазнає змін: 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро,

– прогнозує Лєсовий.

Таким чином, можна вважати, що на валютному ринку укоріниться закладений режим "керованої гнучкості". Йдеться про тренд до частих, але незначних змін курсів. І надалі ситуація залежатиме від тих самих факторів, як то співвідношення попиту та пропозиції, а також тактики НБУ на міжбанку.