Коливання через кілька факторів: чи є прогноз щодо долара на найближчий час

На курс долара чи євро до гривні впливає багато факторів. Мовиться, зокрема, про макроекономічну ситуацію в Україні, політику Уряду та Нацбанку, а також – зовнішню міжнародну фінансову допомогу.

Про це 24 Каналу заявив член ради Національного банку України Василь Фурман, зауваживши, що нині ситуація на валютному ринку України стабільна та контрольована. На це дуже сильно впливає макроекономічна ситуація в державі.

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"Інфляція є дуже низькою. Вона за лютий – 4,3%. Це дуже низький показник. У цілому ми маємо рекордний рівень золотовалютних резервів у нашій державі", – сказав Фурман.

Цей рівень сягає 43,7 мільярда доларів. Він може коливатися. До того ж протягом березня Україна отримала значні суми міжнародної фіндопомоги.

У жовтні 2023-го року в Україні змінили валютну курсову політику. Так можна спостерігати коливання гривні. У березні воно було обумовлено попитом на валюту з боку імпортерів добрив та захисту рослин. А ще – збільшенням потреби в імпорті енергоносіїв через російські обстріли.

Січень, лютий та першу половину березня Україна прожила без зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Однак у другій половині березня держава отримала 9 мільярдів доларів.

Що впливає на економіку

Низька інфляція дала можливість Нацбанку зменшувати облікову ставку. Так вона знизилася до 14,5% з 15%.

Можна сказати, що в Україні триває поліпшення ділових очікувань. Це плюс для будівельної галузі. Також позитивно на українську економіку впливає нарощення обсягів та майже вихід на довоєнний рівень експорту морським коридором. Негативно впливають обстріли окупантів. Водночас важливий показник для українців – попит на робочу силу.

Він зростає, проте все більше підприємств стикаються зі складнощами у пошуку працівників. Пропозиція робочої сили залишається обмеженою, зокрема, через подальшу міграцію,

– наголосив член ради Національного банку України.

Тому, мовляв, стратегічним завданням України буде створення умов для того, аби люди поверталися додому. Це позитивно впливатиме на економіку України.

Прогноз щодо курсу долара

Робити прогноз щодо курсу дуже складно в умовах війни. Чим вона швидше закінчиться – тим краще для економіки.

Нацбанк не дає прогнозів. Той курс прогнозу, який є навіть в бюджеті, це трошки понад 40 гривень. Він є чисто технічним, розрахунковим, і він ні до чого не зобов'язує ані Національний банк тощо. Сильна гривня дорівнює сильній українській економіці,

– наголосив Фурман.

Один із ключових ризиків – ризик війни. Другий – величина та ритмічність надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги.

"По суті ці ризики й спрацювали. Ми сподіваємося на, наприклад, позитивне рішення від наших міжнародних партнерів щодо заморожених активів центрального банку Росії", – сказав Василь Фурман.

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