Яким буде курс буде валют

Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу розповів, що головні зміни, які можуть статися наступного тижня, це вектори валютних змін. Адже курси валют можуть поперемінно зростати та знижуватися і наразі прорахувати цей чинник досить важко.

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Він стверджує, що попри майже щоденні курсові зміни, які слід вважати виразником “живого” ринку, загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься більш-менш сталою. Ринку не загрожує ні обвал, ні шалене зростання вартості валют, що є дуже важливим в умовах війни.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Навряд чи будь-які зміни курсів вийдуть за межі валютних коридорів, що також можна вважати позитивною ознакою "здорового" ринку: 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку та 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку.

Таким чином, прогнозується, що основні показники валютного ринку будуть такими:

Поточні курсові зміни на міжбанку не перевищать до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривень, в обмінних пунктах до 0,5 гривень.

на міжбанку не перевищать до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривень, в обмінних пунктах до 0,5 гривень. Різниця між курсами купівлі та продажу складе до 0,05 гривень за долар, до 0,1 гривні за євро (на міжбанку), до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (курси комерційних банків), до 0,6 – 1 гривень за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (курси обмінних пунктів).

складе до 0,05 гривень за долар, до 0,1 гривні за євро (на міжбанку), до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (курси комерційних банків), до 0,6 – 1 гривень за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (курси обмінних пунктів). Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку : 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (у комерційних банках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (в обмінних пунктах).

: 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (у комерційних банках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (в обмінних пунктах). Діапазон курсів продажу на готівковому ринку: 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (у комерційних банках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, до 0,5 гривні за євро (в обмінних пунктах).

Що впливатиме на валютний ринок

Банкір також розповів, що НБУ і далі втручатиметься на міжбанк для встановлення балансу між попитом і пропозицією. Після надходження достатніх обсягів макрофіну дії регулятора будуть більш "вільними" і подекуди неочікуваними.

Можна очікувати, що коридори курсових змін на міжбанку та готівковому ринку будуть майже однаковими, проте мова йде лише про коридори, а не про курси, які все ж таки будуть досить відмінними одне від одного,

– сказав Лєсовий.

Лєсовий зауважує, що економічні фактори, що формують ринок, не нестимуть загрози. На його думку, скоріше навпаки: валютні вливання дають змогу покривати левову частку бюджетних видатків та формувати тло для розвитку економіки в надскладних воєнних умовах.

Цікаво! Експерт зауважує, що станом на початок квітня обсяг вже отриманого макрофіну майже повністю збігається із планами уряду протягом року отримати до 37 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Тобто, в середньому 3 мільярди доларів на місяць.