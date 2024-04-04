Курс валют у банках

Станом на ранок 4 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,10 гривні (без змін проти 3 квітня), а продаж – 39,55 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,35 гривні (-5 копійок), а продаж – 39,45 гривні (-6 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро купують за 42,75 гривні (-1 копійка), а продають за 42,95 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,75 гривні (-24 копійки), а продають – за 39,51 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,25 гривні (-18 копійок), а продаж – 43,09 гривні (+10 копійок).

Скільки коштує долар цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на готівковому ринку ближче до кінця минулого тижня відбувся курсовий сплеск. Таким чином, вартість долара майже досягла рівня у 39,6 гривні за долар

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.

Втім на цей тиждень Золотько прогнозує, що ймовірне невелике зниження вартості готівкового долара.

Зверніть увагу! Протягом цього тижня курс може коливатися в діапазоні 39,20 – 39,80 гривень за долар.

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