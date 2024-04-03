Курс валют у банках

Станом на ранок 3 квітня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,10 гривні (+20 копійок проти 2 квітня), а продаж – 39,60 гривні (+15 копійок).

Читайте також Сума наближається до довоєнної: скільки експортувала Україна в березні

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,40 гривні (+2 копійки), а продаж – 39,51 гривні (+1 копійка).

(+2 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують за 42,76 гривні (+3 копійки), а продають за 42,94 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

Сьогодні обмінники купують долар в середньому за 38,80 гривні (-19 копійок), а продають – 39,55 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,23 гривні (-26 копійок), а продаж – 43,01 гривні (+1 копійка).

Що буде з курсом цього тижня

У своєму коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня готівковий ринок залишався здебільшого спокійним. Втім ближче до кінця тижня відбувся курсовий сплеск.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank В кінці тижня вартість долара майже досягла рівня 39,6 гривні за долар. Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.

Цього тижня Золотько прогнозує, що до кінця тижня ймовірне невелике зниження вартості готівкового долара.

Зверніть увагу! Протягом цього тижня курс може коливатися в діапазоні 39,20 – 39,80 гривень за долар.

Бажаєте інвестувати у криптовалюти, але непокоїтеся за безпеку своїх коштів та особистих даних? Безпека — це один із пріоритетів WhiteBIT – централізованої криптобіржі з українським корінням. Компанія входить у трійку найбезпечніших бірж у світі за рейтингом сертифікаційної платформи CER.live та відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки згідно з аудитами Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки.