Курс валют у банках

Станом на ранок 2 квітня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,90 гривні (-5 копійок проти 1 квітня), а продаж – 39,45 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,38 гривні (+8 копійок), а продаж – 39,50 гривні (+10 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 42,73 гривні (-2 копійки), а продають за 42,92 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

Сьогодні обмінники купують долар в середньому за 38,70 гривні (-27 копійок), а продають – 39,51 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,20 гривні (-32 копійки), а продаж – 43,03 гривні (+4 копійки).

Що буде з курсом у квітні

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, обсяг макрофіну від партнерів "вивільнив" Нацбанк. Тепер регулятор має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку А от на готівковому ринку спостерігається затишшя. Відтак зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту.

За прогнозами Лєсового, наприкінці березня – на початку квітня, й загалом протягом квітня, коридори валют можуть бути: на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, на готівковому ринку – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

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