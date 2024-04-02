Курс валют у банках
- Станом на ранок 2 квітня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,90 гривні (-5 копійок проти 1 квітня), а продаж – 39,45 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,38 гривні (+8 копійок), а продаж – 39,50 гривні (+10 копійок).
- Євро купують за 42,73 гривні (-2 копійки), а продають за 42,92 гривні (+2 копійки).
Курс в обмінниках
- Сьогодні обмінники купують долар в середньому за 38,70 гривні (-27 копійок), а продають – 39,51 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,20 гривні (-32 копійки), а продаж – 43,03 гривні (+4 копійки).
Що буде з курсом у квітні
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, обсяг макрофіну від партнерів "вивільнив" Нацбанк. Тепер регулятор має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.
А от на готівковому ринку спостерігається затишшя. Відтак зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту.
За прогнозами Лєсового, наприкінці березня – на початку квітня, й загалом протягом квітня, коридори валют можуть бути: на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, на готівковому ринку – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.