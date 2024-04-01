Скільки вдалось залучити коштів

Відтак, нардеп зазначив, що за перший квартал року вдалося сумарно залучити – 10 мільярдів доларів. Якщо розкинути цю суму на місяці, то вийде в середньому – 3,3 мільярда доларів у місяць. На його думку, цього вистачить на закриття дефіциту у 37 мільярдів доларів на рік.

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Проте нардеп зазначає, що ця сума стала результатом того, що багато донорів, як от Японія, Канада, Норвегія – наблизили свої виплати. Тобто, в майбутніх періодах вже такого обсягу допомоги від них не буде. Таким чином, проблемою цього року є неритмічність допомоги.

Зверніть увагу! Очікується, що в квітні ЄС надасть 1,5 мільярда євро, а потім знову буде перерва до літа. Лише у червні за умови виконання умов можна буде отримати транш по Ukraine Facility та від МВФ.

Перший транш від ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на тому, що Україна вже встигла отримати початкові 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, із запланованим надходженням додаткових 1,5 мільярда євро у квітні.

Наступні виплати будуть здійснені після виконання певних умов. Загалом, ці умови передбачають внутрішні зміни в Україні відповідно до плану реформ, розробленого українським урядом.