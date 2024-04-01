Сколько удалось привлечь средств
Поэтому, нардеп отметил, что за первый квартал года удалось суммарно привлечь – 10 миллиардов долларов. Если разбросать эту сумму на месяцы, то получится в среднем – 3,3 миллиарда долларов в месяц. По его мнению, этого хватит на закрытие дефицита в 37 миллиардов долларов в год.
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Однако нардеп отмечает, что эта сумма стала результатом того, что многие доноры, такие как Япония, Канада, Норвегия – приблизили свои выплаты. То есть, в будущих периодах уже такого объема помощи от них не будет. Таким образом, проблемой этого года является неритмичность помощи.
Первый транш от ЕС
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, что Украина уже успела получить начальные 4,5 миллиарда евро через Ukraine Facility, с запланированным поступлением дополнительных 1,5 миллиарда евро в апреле.
Следующие выплаты будут осуществлены после выполнения определенных условий. В общем, эти условия предусматривают внутренние изменения в Украине в соответствии с планом реформ, разработанного украинским правительством.