Сколько удалось привлечь средств

Поэтому, нардеп отметил, что за первый квартал года удалось суммарно привлечь – 10 миллиардов долларов. Если разбросать эту сумму на месяцы, то получится в среднем – 3,3 миллиарда долларов в месяц. По его мнению, этого хватит на закрытие дефицита в 37 миллиардов долларов в год.

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Однако нардеп отмечает, что эта сумма стала результатом того, что многие доноры, такие как Япония, Канада, Норвегия – приблизили свои выплаты. То есть, в будущих периодах уже такого объема помощи от них не будет. Таким образом, проблемой этого года является неритмичность помощи.

Обратите внимание! Ожидается, что в апреле ЕС предоставит 1,5 миллиарда евро, а потом снова будет перерыв до лета. Только в июне при условии выполнения условий можно будет получить транш по Ukraine Facility и от МВФ.

Первый транш от ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, что Украина уже успела получить начальные 4,5 миллиарда евро через Ukraine Facility, с запланированным поступлением дополнительных 1,5 миллиарда евро в апреле.

Следующие выплаты будут осуществлены после выполнения определенных условий. В общем, эти условия предусматривают внутренние изменения в Украине в соответствии с планом реформ, разработанного украинским правительством.