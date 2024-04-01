Почему Запад медлит

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин утверждает, что Запад медлит с конфискацией российских активов из-за страхов европейских финансистов. Дело в том, что они опасаются обвала всей финансовой системы ЕС в результате конфискации.

Читайте также: Есть несколько вариантов: куда направят российские активы

Эксперт объяснил, что на сегодня есть две резервные валюты в мире: евро и доллар. При этом, многие страны держат свои резервы в этих валютах, которые собственно и обеспечивают международные расчеты. Более того, много недемократических режимов держат свои валютные сбережения также в евро или долларах.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба И есть очень большая опасность, что в случае, если будет найден механизм и будет, например, конфискация активов России – это приведет к тому, что недемократические режимы начнут выходить из резервной валюты евро для того, чтобы избежать подобных вещей. Из боязни, что они подпадут под санационные ограничения и будут конфискованы их деньги.

Высказал свое неутешительное мнение также и вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос. По его словам, конфискация замороженных активов России может не только нанести репутационный ущерб ЕС, но и существенно повлиять на статус евро как безопасной валюты.

Евро является второй по весомости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию,

– объясняет Гиндос в интервью газете De Standaard и La Libre Belgique.

Обратите внимание! В ответ Россия также угрожает конфискацией всех западных активов, застрявших в ее юрисдикции. Ситуацию осложняет и угроза разрыва дипломатических отношений России с США.

Альтернативный взгляд

Однако профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц и доцент экономики факультета менеджмента в колледже Марист Эндрю Косенко убеждены, что изъятие замороженных российских активов никоим образом не повлияет на активы других стран.

Заметьте! Основная масса активов России находилась именно в евро: 190 миллиардов евро на сегодняшний момент вложено в ценные бумаги европейских стран и находятся на учете в Euroclear.

Они также оценили, что стоимость восстановления Украины составит более 1 триллиона долларов, что превышает втрое сумму российских активов.

Конечно, ни одна сумма денег не способна возместить те огромные убытки, которые российская агрессия нанесла экономике Украины и ее народу. Но замороженные российские активы можно рассматривать как первый вклад репараций, которые Кремль в конце концов должен будет оплатить,

– отмечают Стиглиц и Косенко.

В дополнение, как передает The Guardian, отказ от конфискации замороженных российских активов Западом можно рассматривать как сигнал для других режимов о том что они могут одновременно нарушать международное право, получать от этого выгоду и избегать любого наказания.

Какие есть механизмы конфискации активов

Сейчас существует несколько механизмов конфискации суверенных активов, которые определены международным правом:

по единогласному решению Совета безопасности ООН;

по решению суда, который возьмет на себя соответствующую юрисдикцию, например, Гаагский трибунал;

в соответствии с соглашением о капитуляции: если россияне согласятся отдать часть своих активов для погашения последствий тех зверств и уничтожений, что они сделали в Украине.

Важно! Олег Пендзин тщательно рассмотрел все приведенные варианты и пришел к выводу, что Украина может ожидать только доходы от замороженных активов в ближайшем будущем, но не сами активы.

Экономист объясняет, что доходы от активов пока отделены в отдельный счет и, скорее всего, пойдут через программу Ukraine Facility, которая согласована с Украиной.

Но они не пойдут напрямую в бюджет Украины. Фонд Ukraine Facility будет работать по согласованию со страной, будет определять объекты реформирования реконструкции восстановления, будет сам проводить тендеры, определять победителей и через этих победителей вкладывать средства в Украину,

– объясняет Пендзин.

В то же время другой эксперт, Олег Гетман, также объясняет, что есть два типа замороженных российских активов: