Российские активы – на оружие для Украины

Как рассказала 24 Каналу председатель Комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа, публично озвучила предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По словам Пидласы, для того, чтобы эта идея стала реальностью, нужно единогласно получить поддержку по этому поводу от всех стран-членов Евросоюза. В общем, как и для любого другого направления использования средств.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины В любом случае средства будут зачислены в бюджет ЕС, а затем направлены через какой-то из инструментов для нужд Украины. Каждый из инструментов предусматривает свои направления использования. Например, средства инструмента Ukraine Facility можно направлять на прямую бюджетную поддержку (невоенные расходы украинского бюджета), страхование инвестиционных рисков или поддержку осуществления реформ (фактически – поддержку гражданского общества и экспертную поддержку).

Как объясняет председатель Комитета по вопросам бюджета, распределение средств между этими направлениями внутри инструмента определяется в совместных консультациях между Еврокомиссией и правительством Украины.

Заметьте! Что касается оружия, то есть вероятность, что будет применяться другой механизм – European Peace Facility. В рамках этого проекта, Евросоюз может закупать оружие у местных производителей и передавать его Украине. В то же время даже если правительство Украины всегда приобщен к обсуждению наиболее актуальных потребностей, решение всегда за Евросоюзом.

Куда направят российские замороженные активы

В эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что Украина хочет направить замороженные российские активы для восстановления и покрытия других потребностей, в том числе и военных.

Напомним! Ранее Financial Times рассказали, что если руководству Евросоюза удастся согласовать шаг передачи российских средств, то уже в июле этого года Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка. Первые выплаты могут составить 2 – 3 миллиарда евро в зависимости от процентных ставок.

А общая прибыль, по оценкам собеседников FT, к 2027 году может достичь 20 миллиардов евро.

Еще одним вариантом использования замороженных активов России – залог для выпуска евробондов. По словам Шмыгаля, речь идет о создании международного компенсационного инструмента в составе Международного фонда, Международного реестра убытков и Международной компенсационной комиссии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Также обсуждаем предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона по использованию российских замороженных активов в качестве залога для того, чтобы Украина под этот залог могла выпустить свои евробонды и получить под них бюджетное финансирование. Этот залог будет бессрочный, беспроцентный, поэтому мы сможем привлечь те же средства. Но формально это будет не конфискация активов, а бесконечный залог, пока Россия не возместит эти средства.

Обратите внимание! В Bloomberg пишут, что США поддерживают возможность использования российских замороженных активов в качестве залога для выпуска облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины.