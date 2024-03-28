Кому предоставляется дополнительная денежная помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта ООН имеют пенсионеры, в частности ВПЛ. При этом, перечень таких пенсионеров формируют в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ.

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Таким образом, эти выплаты осуществляют без обращения лица в КНП или ПФУ. Однако, таким лицам необходимо соответствовать следующим условиям:

получают пенсию в размере меньше 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д.);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

Обратите внимание! К территориям активных или возможных боевых действий них относятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Соответственно, выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.