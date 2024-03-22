Пенсия по инвалидности III группы высчитывать на основе некоторых показателей. Речь идет о возрасте лица и обстоятельствах, которые могли привести к инвалидности.

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К слову, размер выплат по инвалидности в этом году возрастет. Ведь в соответствии с проектом госбюджета на 2024 год прожиточный минимум в Украине, к которому привязаны соцвыплаты, вырос – с 2 589 гривен до 2 920 гривен.

Заметьте! В Минсоцполитики сообщают, что право на пенсию в связи с инвалидностью имеют те лица, утратившие полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания. В частности, получили увечье, не связанное с работой (инвалидность с детства).

Размеры выплат по инвалидности III группы:

люди с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту;

люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или же пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;

пострадавшие вследствие войны – это 60% от суммы денежного обеспечения.

Напоминаем, что минимальные суммы, которые государство выплачивает по инвалидности, не могут составлять менее, чем: для I группы – 2 760 гривен, II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен, а для лиц с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.

Кроме того, к пенсии в связи с инвалидностью устанавливаются еще и надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.