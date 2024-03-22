Пенсія по інвалідності III групи вираховувати на основі деяких показників. Йдеться про вік особи та обставини, які могли призвести до інвалідності.

До теми Наскільки зросли пенсії з інвалідності для осіб з І групою у березні

До слова, розмір виплат по інвалідності цьогоріч зросте. Адже відповідно до проєкту держбюджету на 2024 рік прожитковий мінімум в Україні, до якого прив'язані соцвиплати, виріс – з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

Зауважте! В Мінсоцполітики повідомляють, що право на пенсію у зв'язку з інвалідністю мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання. Зокрема, отримали каліцтво, не пов'язане з роботою (інвалідність з дитинства).

Розміри виплат по інвалідності III групи:

люди з інвалідністю III групи – це 50% від пенсії за віком;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;

постраждалі внаслідок війни – це 60% від суми грошового забезпечення.

Нагадуємо, що мінімальні суми, які держава виплачує по інвалідності, не можуть становити менше, ніж: для I групи – 2 760 гривень, II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень, а для осіб з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Крім того, до пенсії у зв'язку з інвалідністю встановлюються ще й надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.