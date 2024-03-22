Пенсії по інвалідності III групи
Пенсія по інвалідності III групи вираховувати на основі деяких показників. Йдеться про вік особи та обставини, які могли призвести до інвалідності.
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До слова, розмір виплат по інвалідності цьогоріч зросте. Адже відповідно до проєкту держбюджету на 2024 рік прожитковий мінімум в Україні, до якого прив'язані соцвиплати, виріс – з 2 589 гривень до 2 920 гривень.
Розміри виплат по інвалідності III групи:
- люди з інвалідністю III групи – це 50% від пенсії за віком;
- люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;
- постраждалі внаслідок війни – це 60% від суми грошового забезпечення.
Крім того, до пенсії у зв'язку з інвалідністю встановлюються ще й надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.