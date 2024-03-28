Кому надається додаткова грошова допомога
Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту ООН мають пенсіонери, зокрема ВПО. При цьому, перелік таких пенсіонерів формують відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ.
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Таким чином, ці виплати здійснюють без звернення особи до ВПП або ПФУ. Однак, таким особам необхідно відповідати наступним умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги тощо);
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
Відповідно, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Як виплачуватимуть допомогу
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
- для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;
- для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".