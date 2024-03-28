Кому надається додаткова грошова допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту ООН мають пенсіонери, зокрема ВПО. При цьому, перелік таких пенсіонерів формують відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ.

Читайте також: За яких обставин пенсіонер може отримати виплату по інвалідності III групи

Таким чином, ці виплати здійснюють без звернення особи до ВПП або ПФУ. Однак, таким особам необхідно відповідати наступним умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги тощо);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

Зверніть увагу! До територій активних або можливих бойових дій них належать такі області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Відповідно, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.