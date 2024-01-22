Долар та євро дешевшають: НБУ встановив курси валют

Після вихідних Нацбанк встановив долар на позначці у 37,5 гривні, що майже на 20 копійок менше, ніж минулого тижня. Євро теж різко впало в ціні.

Офіційний курс 22 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 22 січня сягнув 37,52 гривні за долар. Вартість впала на 18 копійок проти курсу 19 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,84 гривні, що на 17 копійок менше, ніж було минулої п'ятниці.

Яким буде офіційний курс долара та євро 23 січня:

Долар – 37,45 гривні,

Євро – 40,79 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 22 січня долар коштує:

В банках купівля становить 37,70 гривні , а продаж – 38,25 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,03 гривні , а продаж – 38,47 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,18 гривні, а продаж – 38,30 гривні.

Прогноз долара на тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, але це все без різких стрибків. Експерт спрогнозував, що цього тижня курс буде на готівковому ринку від 38 до 40 гривень коливатися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсовий діапазон на готівковому ринку не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. Крім того, він формуватиметься з огляду на міжбанк, тобто офіційний курс.

Щодо міжбанку, то Лєсовий спрогнозував коливання курсів валют в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро.