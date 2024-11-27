НБУ підвищує курс євро: на якому рівні валюта
Євро суттєво дорожчає вже другий день поспіль. Ціна наближається до позначки у 44 гривні. Водночас долар також не поступається. НБУ планує знову підняти валюти в ціні завтра, 28 листопада.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 27 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,68 гривні. Тобто ціна виросла на 21 копійку.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
Станом на 28 листопада курс НБУ буде такий:
- долар – 41,60 гривні,
- євро – 43,80 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 27 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- На чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- В обмінниках: купівля – 41,50 гривні, продаж – 41,90 гривні.
Що буде впливати на курс у грудні
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що наприкінці року курсу долара вдасться уникнути "ривка" до очікуваного показника – 42,1 гривні за долар.
Ми припускаємо, що за збереження помірної та контрольованої інфляції, курс долара за підсумками грудня може зрости в середньому на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%.
Зверніть увагу! На кінець року цілком реальним може виявитися коридор валютних коливань в межах 41,6 – 41,8 гривні за долар.