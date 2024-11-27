Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 27 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,68 гривні. Тобто ціна виросла на 21 копійку.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 28 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,60 гривні,

євро – 43,80 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,80 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,85 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,50 гривні, продаж – 41,90 гривні.

Що буде впливати на курс у грудні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що наприкінці року курсу долара вдасться уникнути "ривка" до очікуваного показника – 42,1 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що за збереження помірної та контрольованої інфляції, курс долара за підсумками грудня може зрости в середньому на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%.

Зверніть увагу! На кінець року цілком реальним може виявитися коридор валютних коливань в межах 41,6 – 41,8 гривні за долар.