Курс євро встановив новий максимум: скільки коштує зараз купити валюту

Офіційний курс євро перетнув нову "психологічну" межу. Відтак, багатьох українців цікавить, що буде із курсом європейської валюти до кінця тижня.

Офіційний курс євро перетнув нову межу

Станом на 27 серпня, курс НБУ перетнув нову "психологічну" межу – у 46,18 гривні за Євро. Водночас за даними "Мінфіну", купівля євро відбувається по 45,80 гривні, а продаж здійснюється по 46,45 гривні. Тобто, валюта додала 20 – 25 копійок у вартості відповідно.

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А от в обмінниках євро купують по 46 гривень, а продають – по 46,40 гривні. Втім, на чорному ринку купівля євро дещо дешевша – по 46 гривень, а продаж по 46,19 гривні. Таким чином, купівля 100 євро у середньому буде коливатись від 4 619 гривень на чорному ринку – до 4 645 гривень на міжбанку.

Що буде із курсом євро до кінця тижня

Як стверджує у розмові із 24 Каналом Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ, тиждень не принесе суттєвих змін на валютному ринку України.

Зауважте! Лєсовий прогнозує, що курс євро на готівковому ринку коливатиметься в межах 43,5 – 46,5 гривень, а на міжбанківському – 43,5 – 45,5 гривень.

Експерт зазначає, що ринок продовжить адаптуватися до нових курсових реалій, що частково відбувається інерційно. Водночас будь-які зміни будуть регульовані режимом керованої гнучкості, який передбачає невеликі та прогнозовані коригування.