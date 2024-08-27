Офіційний курс євро перетнув нову межу

Станом на 27 серпня, курс НБУ перетнув нову "психологічну" межу – у 46,18 гривні за Євро. Водночас за даними "Мінфіну", купівля євро відбувається по 45,80 гривні, а продаж здійснюється по 46,45 гривні. Тобто, валюта додала 20 – 25 копійок у вартості відповідно.

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А от в обмінниках євро купують по 46 гривень, а продають – по 46,40 гривні. Втім, на чорному ринку купівля євро дещо дешевша – по 46 гривень, а продаж по 46,19 гривні. Таким чином, купівля 100 євро у середньому буде коливатись від 4 619 гривень на чорному ринку – до 4 645 гривень на міжбанку.

Що буде із курсом євро до кінця тижня

Як стверджує у розмові із 24 Каналом Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ, тиждень не принесе суттєвих змін на валютному ринку України.

Зауважте! Лєсовий прогнозує, що курс євро на готівковому ринку коливатиметься в межах 43,5 – 46,5 гривень, а на міжбанківському – 43,5 – 45,5 гривень.

Експерт зазначає, що ринок продовжить адаптуватися до нових курсових реалій, що частково відбувається інерційно. Водночас будь-які зміни будуть регульовані режимом керованої гнучкості, який передбачає невеликі та прогнозовані коригування.