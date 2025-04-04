Євро в банках рекордно подорожчало

Європейська валюта перевищила всі очікування і за останню добу подорожчала на майже 1 гривню в банках. Суттєвий ріст спостерігається на чорному ринку, а також, в обмінниках. Долар натомість опустився в ціні всюди.

Курс валют у банках

Станом на ранок 4 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,97 гривні (-3 копійки проти 3 квітня) та продаж по 41,55 гривні (-12 копійок).

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Купівля євро проходить по 45,20 гривні (+50 копійок), продаж – по 46,10 гривні (+90 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,20 гривні (-11 копійок), а продати по 41,20 гривні (-10 копійок).

(-11 копійок), а продати (-10 копійок). Купівля євро по 45,39 гривні (+44 копійки), а продаж по 45,73 гривні (+53 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,66 гривні (-12 копійок), а дають по 41,36 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а дають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,12 гривні (+75 копійок), а продають по 45,78 гривні (+74 копійки).

Чи варто зараз купляти валюту

Як розповів 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин, зараз купляти валюту потрібно, але із врахуванням певних факторів.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Важливо розуміти, що найближчим часом триватимуть переговори між Європою та США, вони будуть намагатися дійти до якоїсь згоди. І який буде фінальний результат щодо тарифів, ми побачимо згодом.

Річ у тім, що Європа є "вразливою" щодо політики Трампа, а це, своєю чергою, може вплинути і на Україну.

Це наш ключовий економічний і воєнний партнер,

– додає Шевчишин.

Важливо! Митна політика Трампа матиме найбільш негативні наслідки на маленькі економіки.