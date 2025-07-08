Курс євро влітку 2025 року – що робити українцям з валютою

Різке дорожчання євро розпочалося ще в березні. І з того часу тенденція продовжується.

Що відбувається з євро та що впливає на курс цієї валюти

Зокрема дорожчання євро пов’язане з багатьма факторами, на які НБУ не має жодного впливу, передає 24 Канал з посиланням на доктора економічних наук і члена ради Національного банку Василя Фурмана.

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Експерт розповів, що головною валютою в Україні залишається долар. І щоденно Нацбанк визначає курс гривні до нього.

Однак курси щодо інших валют визначаються на міжнародних валютних ринках. І якщо долар протягом кількох місяців стабільний (завдяки політиці керованої гнучкості), то на дорожчання євро впливає чимало чинників.

У 2025 році євро зросло по відношенню до долара на 10%,

– заявив Василь Фурман.

Одними з головних причин такої ситуації є:

політика нової адміністрації США;

торговельні війни;

митні тарифи;

заяви американських політиків щодо неефективної роботи Федеральної резервної системи США, які негативно впливають на настрої інвесторів.

Однак ще одна причина нестабільності – це економічні перспективи європейських країн. Згідно з оцінками Світового банку, до 2030 року держави-члени ЄС можуть зрівнятися за темпами економічного зростання зі США. Крім того, монетарна політика Європейського центрального банку (ЄЦБ) більш стабільна.



Зверніть увагу! Останній фактор – це загальносвітова дедоларизація. Якщо на початку 2000-х років частка резервів центральних банків у доларах складала понад 80%, то показник сьогодні – дещо менше ніж 60%.

Коли відбудеться падіння євро

Ані НБУ, ані фахівці з різних країн не можуть дати чіткої відповіді на питання щодо зміни валют, зокрема зміцнення долара. Однак Фурман сказав, що ЄЦБ може зменшити облікову ставку та, можливо, включить деякі операції, пов’язані з рефінансуванням, аби пожвавити економіку.

Тоді євро трохи послабиться по відношенню до долара. Думки експертів розділилися: до кінця 2025 року євро може впасти до діапазону 1,10-1,12 долара за євро чи зрости до 1,15-1,2 долара за євро,

– заявив член ради НБУ.

Однак, що саме відбудеться, залежить від врегулювання торговельних війн США. Й зокрема від реакції держав на митні тарифи.

Що робити українцям з валютою? Наразі рекомендується тримати заощадження лише в одній валюті. Кращим рішенням буде диверсифікувати портфель та виділити частку коштів на гривню. Річ у тім, що Національний банк ухвалює багато рішень, щоб зробити національну валюту інвестиційно привабливою.

Зауважте! Станом на 8 липня 2025 року офіційний курс гривні до євро, розрахований НБУ, перебував на рівні 49,02 гривні.