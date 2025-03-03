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3 березня, 16:05
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За скільки сьогодні можна купити 300 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро, станом на 3 березня, становить 43,11 гривні за євро.
  • Купівля 300 обійдеться у приблизно 13 140 гривень.

Курс євро з початку року залишається стабільним. В кінці лютого відбулося незначне зниження. У березні курс знову почав зростати.

Як змінився курс євро у березні

3 березні регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,11 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", в обмінниках середній курс євро, станом на сьогодні такий:

  • купівля – 43,60 гривень за євро;
  • продаж – 43,80 гривень за євро.

У банках середній курс, своєю чергою, такий:

  • купівля – 43,10 гривень за євро;
  • продаж – 43,80 гривень за євро.

Скільки потрібно витратити на покупку 300 євро сьогодні

Щоб купити 300 євро сьогодні, у банках та обмінниках доведеться викласти схожу суму – приблизно 13 140 гривень.

А от при здачі валюти, ситуація різниться:

  • за здачу 300 євро сьогодні в банку дадуть приблизно – 12 930 гривень;
  • при здачі 300 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 13 080 гривень.