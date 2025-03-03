За скільки сьогодні можна купити 300 євро

Курс євро з початку року залишається стабільним. В кінці лютого відбулося незначне зниження. У березні курс знову почав зростати.

Як змінився курс євро у березні 3 березні регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,11 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Попри усі намагання Кремля: у якому стані економіка Росії насправді Як повідомляє "Мінфін", в обмінниках середній курс євро, станом на сьогодні такий: купівля – 43,60 гривень за євро;

продаж – 43,80 гривень за євро. У банках середній курс, своєю чергою, такий: купівля – 43,10 гривень за євро;

продаж – 43,80 гривень за євро. Скільки потрібно витратити на покупку 300 євро сьогодні Щоб купити 300 євро сьогодні, у банках та обмінниках доведеться викласти схожу суму – приблизно 13 140 гривень. А от при здачі валюти, ситуація різниться: за здачу 300 євро сьогодні в банку дадуть приблизно – 12 930 гривень;

дадуть приблизно – 12 930 гривень; при здачі 300 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 13 080 гривень.