Як змінився курс євро у березні
3 березні регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,11 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", в обмінниках середній курс євро, станом на сьогодні такий:
- купівля – 43,60 гривень за євро;
- продаж – 43,80 гривень за євро.
У банках середній курс, своєю чергою, такий:
- купівля – 43,10 гривень за євро;
- продаж – 43,80 гривень за євро.
Скільки потрібно витратити на покупку 300 євро сьогодні
Щоб купити 300 євро сьогодні, у банках та обмінниках доведеться викласти схожу суму – приблизно 13 140 гривень.
А от при здачі валюти, ситуація різниться:
- за здачу 300 євро сьогодні в банку дадуть приблизно – 12 930 гривень;
- при здачі 300 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 13 080 гривень.