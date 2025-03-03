Як змінився курс євро у березні

3 березні регулятор встановив офіційний курс євро на рівні – 43,11 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", в обмінниках середній курс євро, станом на сьогодні такий:

купівля – 43,60 гривень за євро;

продаж – 43,80 гривень за євро.

У банках середній курс, своєю чергою, такий:

купівля – 43,10 гривень за євро;

продаж – 43,80 гривень за євро.

Скільки потрібно витратити на покупку 300 євро сьогодні

Щоб купити 300 євро сьогодні, у банках та обмінниках доведеться викласти схожу суму – приблизно 13 140 гривень.

А от при здачі валюти, ситуація різниться: